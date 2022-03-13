В Украину вернулись 234 тыс. граждан

В Украину за сутки вернулись еще 14 тысяч украинцев. Фото: ukrinform

В Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек.

Около 14 тысяч из них – украинцы. Большинство мужчин, которые планируют защищать будущее своей страны. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"Благодарим сознательных земляков! К слову, за 17 последних дней в Украину вернулись почти 234 тысячи наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 12 марта, за пределы Украины выбыли более 77 тысяч человек. Большинство выехавших – около 51 тысячи человек – пересекли границу на украинско-польском участке. В настоящее время на данном направлении почти отсутствует накопление пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов.

"Все пункты пропуска на западной границе, кроме ППр "Звонковое", работают в круглосуточном режиме. Рекомендуем: для пересечения границы в ЕС выбирайте также пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова, - говорится в сообщении.

Россия 24 февраля напала на Украину Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.