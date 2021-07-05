В Украину вернется аномальная жара: когда ожидать

Аномальная жара вернется в Украину с 8 июля.

С четверга циклон начнет понемногу покидать юг страны, но распространится антициклон Cornelieke, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Погода кардинально изменится: осадки прекратятся во всех областях, но станет жарче. Максимальная дневная температура в конце недели составит +28...33°С.

"В Украине царит циклон, который способствует неустойчивой погоде с дождями и грозами во многих областях. Больше всего заливает южные, центральные и восточные регионы", - говорится в сообщении.

В частности в Одесской области за прошедшие сутки выпало 72 мм осадков. 6 июля в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Местами пройдут значительные дожди.

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В июле магнитные бури не прогнозируют, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, это явление ожидается также 12 и 13 июля.