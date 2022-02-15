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вторник, 15 февраля 2022 13:07

В Украину спешит весеннее солнце: назвали дату потепления

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На Сретение в Украине много солнца. Немного облачно сегодня только на крайнем западе, в северо-восточной части и на юго-западе.

Теплая погода будет преобладать и завтра, 16 февраля, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Правда, преимущественно днем.

"Ближайшей ночью температура воздуха в северо-восточной части страны будет снижаться до -7...11°C, в большинстве областей ожидается -2...6°C. Однако на Западе и Юге ночью минимально будет около нуля. Февраль постепенно снимает шляпу перед мартом. В дневные часы в среду столбики термометров поползут вверх", - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха 16 февраля составит +3...9°C. На Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине воздух завтра днем будет свежее, +1...4°C. Ветер ожидается умеренный юго-западный.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода

Осадки в среду пройдут в Карпатах, а также в Черкасской, Полтавской областях и в Кропивницком с районами. Днем они могут достичь Сумщины - пройдет дождь, местами мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

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В Киеве 16 февраля увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ближайшей ночью -2...4°C, завтра днем воздух нагреется до +4...6°C.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Немного облаков нагнало на крайний запад, в северо-восточную часть и на юго-запад
Немного облаков нагнало на крайний запад, в северо-восточную часть и на юго-запад

В дальнейшем в Украине будет еще теплеть. В дневные часы прогнозируется до конца недели +3...8°C, в южной части местами +9...12°C. Правда, ветер временами будет усиливаться.

"С потеплением на неделе придут в Украину облачные влажные атмосферные фронты, которые будут подпитывать первые весенние цветочки, скромные клумбы возле домов, вечные огороды и, роскошных цветов, поля наши", - добавляет синоптик.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.

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Дата
15
февраля

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