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суббота, 23 января 2021 12:16

В Украину пришло потепление с дождями

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В Украину пришло потепление с дождями
В Украину пришло потепление с дождями. Местами ожидается мокрый снег. Фото: pixabay.com

В субботу и воскресенье в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3 +7 градусов, на юге и западе +6 +12 градусов.

Даже в ночные часы морозы маловероятны. Разве в северной части Украины, до -1-3 градуса. Кто будет скучать по холоду, тому порывистый ветер будет снижать теплый температурный комфорт, говорит синоптик Наталья Диденко.

"В субботу, 23-го января, ничего такого серьезного в большинстве областей Украины не предвидится, разве что в Карпатах и ​​на Закарпатье - мокрый снег и дождь. А вот в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Лишь восточные области уйдут от осадков", - рассказала синоптик.

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В Карпатах 24-25 января возможны сильные осадки, потепление будет способствовать восхождению лавин.

В воскресенье синоптическая ситуация усложнится. Ожидается дождь, порывистый ветер, столбики термометров будут показывать +5 градусов.

В понедельник в Украине будет развлекаться циклон, будут преобладать дожди, на Западе - снег, и сильный ветер.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 26 января украинцев снова ждет резкое снижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем ​​и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.

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23
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