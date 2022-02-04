В Украину пришло февральское похолодание: где ждать снега

В Житомире в пятницу днем похолодает до -2°С. Фото: pixabay.com

4 февраля в Украину придет похолодание. Ночные морозы достигнут -10...13°С, а днем в большинстве областей столбики термометров не поднимается выше нуля.

Только на Западе кое-где будет до +2...4°С, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит -3°С.

Во Львове в пятницу будет пасмурно и облачно, пройдет мокрый снег. Днем до +1°С.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность и снег. Днем воздух прогреется до +2°С.

В Ровно в пятницу ожидается пасмурная погода, снег и туман. Днем в пределах +1°С.

В Тернополе 4 февраля днем около 0°С. Будет пасмурно, сплошная облачность и снег.

В Хмельницком также пасмурно. Будет идти снег, сплошная облачность, днем до -1°С.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачная погода с прояснениями. Днем потеплеет до +4°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°С. Будет пасмурно, сплошная облачность, возможен небольшой снег.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями. Днем до +3°С.

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В Виннице без осадков и до -1°С. Пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу днем похолодает до -2°С. Ожидаются небольшая облачность и снег.

В Черкассах будет сухо и практически безоблачно, днем до -4°С.

В Полтаве и Кропивницком температура днем составит -3°С, небольшая облачность.

В Одессе 4 февраля - небольшая облачность, температура днем в пределах +2°С.

В Херсоне в пятницу днем до -1°С, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня ясно и безоблачно, днем около 0°С.

В Запорожье температура днем упадет до -1°С. Будет пасмурно, сплошная облачность и снег.

В Сумах температура воздуха сегодня составит -3°С, пасмурно, возможен дождь.

В Харькове также пасмурно, сплошная облачность. Температура днем около 0°С, снег.

В Днепре пройдет снег, температура днем будет -1°С. Пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу также снег и пасмурно, сплошная облачность. Днем до -2°С.

4 февраля на дорогах Украины ожидается гололедица. Объявили первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.