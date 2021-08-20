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пятница, 20 августа 2021 23:29

В Украину приехал Вселенский патриарх Варфоломей

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В Украину приехал Вселенский патриарх Варфоломей
Патриарх уже в Украине. Фото: Украинская правда

В Украину прибыл вселенский патриарх Варфоломей.

"Лично поприветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу в 10:00 в Михайловском соборе.

В воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.

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В 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это "важнейшей инициативой года".

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