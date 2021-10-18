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понедельник, 18 октября 2021 11:51

В Украину прибыло оружие из США

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В Украину прибыло оружие из США
Из США прибыли оружие и медикаменты. Фото: "Дом"

Вторая партия технической помощи от правительства США ВСУ прибыла в Украину.

Доставили медицинские средства и вооружение с боеприпасами, сообщил полковник медслужбы уполномоченный командование медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук, сообщает гостелеканал "Дом".

Украина получила груз в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам Украины.

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Матийчук назвал помощь шагом к полной совместимости ВСУ с НАТО.

С 22 по 30 сентября в Украине проходили масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". К маневрам привлекли все виды и рода ВСУ. 12,5 тыс. военнослужащих, 85 танков, 420 бронированных машин, 50 различных артсистем, 30 самолетов и вертолетов, до 20 единиц плавсостава Военно-морских сил.

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