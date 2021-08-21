Британцы также примут участие в параде. Фото: Twitter

В Украину прибыли военные Великобритании, чтобы принять участие в торжествах ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщило посольство Великобритании в Киеве.

"Британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между нашими странами как на земле, так и в небе. Армейский оркестр выступит на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченко, начало в 16:00", - говорится в сообщении.

Военные Великобритании также примут участие в параде ко Дню независимости Украины.

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"Не упустите свой шанс увидеть, как маршируют TheRoyalLancers, виртуозную игру BAB_Colchester и пролет величественных истребителей Typhoon RoyalAirForce над Киевом", - добавили в посольстве.

Страны-соседки пришлют в Киев военных для участия в параде. С Чешской Республики в Киев прибудет около 30 членов почетного караула. Польша и Словакия, кроме военнослужащих, привезут военную технику. Участие этих стран в торжествах является символическим жестом поддержки Киева в конфликте с Россией, продолжается.