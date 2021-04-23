В Украину прибыла вакцина корейского производства

Фото: Пресс-служба Виктора Ляшко

23 апреля в Украину прибыла партия из 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи.

Препаратом вакцинируют представителей приоритетных групп и людей старше 65 лет. Украина получила эту вакцину бесплатно, передает LB.ua.

"Большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX является то, что все вакцины - бесплатны. Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символическое время - накануне Всемирной недели иммунизации, которая имеет целью напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых", - подчеркивает председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Вакцина прибыла в аэропорт "Киев". Ожидали получения 22 апреля, но его отложили в день.

"Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от Covid-19 большинства взрослого населения до конца года. Это огромный вызов. Ии для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX. Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире, COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку. Ее немедленно передадут тем категориям, для которых она предназначается", - отметил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 2 млн больных: коронавирус в Украине пересек новую метку

Препарат также используют для завершения вакцинации тех, кто ранее получил AstraZeneca из Индии. Все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производства.

В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства. Вакцины AstraZeneca и CoviShield идентичны. Корейский вакцину используют для прививки второй дозой тех, кто ранее вакцинировался вакциной AstraZeneca индийского производства.