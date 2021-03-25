В Украину прибыла партия китайской вакцины

Самолет с первой партией вакцины CoronaVac сел в Борисполе. Фото: "Сегодня"

В Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac.

Самолет из Стамбула приземлился в аэропорту Борисполь. Ранее сообщалось, что в первой партии привезут 215 тыс. доз. Всего Украина заказала 1,9 млн доз, сообщает "Суспільне".

Украина заказала вакцину у китайской компании Sinovac Biotech. Ее эффективность достигает 97%, но испытания продолжаются.

Самолет встречали представители компании "Лекхим". Ранее там пожаловались, что не знают, кому ее передать. Компания написала открытое письмо. Заяила, что 4 марта сообщила ГП "Медицинские закупки Украины" о поставке вакцин. Они так и не получили подтверждения о готовности их принять.

"В случае неготовности ГП МЗУ принять вакцину CoronaVac в рамках выполнения бюджетной программы группа фармкомпаний "Лекхим" рассмотрит возможность передачи вакцины медучреждениям", - пояснили там.

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В Медзакупках говорят, что пока не получили соответствующие документы. Согласно условиям контракта, вакцину должны были поставить в течение месяца после регистрации, то есть до 6 марта. Там рассказали, что "Лекхим" не предоставил всех необходимых документов.

В Украине на вакцинацию от коронавируса записались 326 336 граждан. Большинство людей воспользовались мобильным приложением "Дія". Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.