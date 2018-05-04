В Украину не пустили россиян с георгиевскими лентами

Россияне отказались снять с чемоданов запрещенную в Украине георгиевскую ленту. Фото: d.digests.nhub.news

На территорию Украины пограничники не пропустили двух россиян. Документы иностранцев были в порядке, но на чемодане у них была запрещенная в Украине символика.

Россияне прилетели в аэропорт Борисполь из Минска. Имели обратные билеты и достаточно денег для пребывания на территории другого государства, сообщил Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы службы Украины.

"На багаже ​​туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск", - отметил Слободян .

Также он призвал россиян, которые хотят посетить Украину, уважать граждан и законы нашего государства. В противном случае им откажут в пересечении границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Закрыть границы. Запретить все государственные символы РФ" - блогер из РФ подорвал сеть гневным постом в адрес россиян

В январе не пустили в Украину гражданина Молдовы, в автомобиле которого была георгиевская лента. Кроме того, в салоне нашли российский триколор и брелок с российской символикой. Молдаванину предложили выбросить символику. Он отказался, поэтому не смог пересечь украинскую границу.