В Украину не пустили российского телеведущего

Телеведущего Оскара Кучера не пустила в Украину Госпогранслужба. Фото: @oskarkuchera

Решение о запрете въезда в Украину российскому актеру и телеведущему приняли пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска аэропорта "Жуляны".

Об этом в среду 30 июня, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма. Сегодня иностранец, незаконно посещавший временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства", - написала пресс-служба ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известному российскому продюсеру запретили въезд в Украину

Также Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины по инициативе аннулировать иностранцу-нарушителю справки, которая дает ему право на временное проживание в Украине.

Как стало известно Укринформу из собственных источников, речь идет о российском актере, телеведущем и радиоведущем Оскаре Кучере.

Российскому певцу Валерию Сюткину запретили въезд в Украину. Причиной называют высказывания мужчины о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире телеканала РФ.