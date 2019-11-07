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четверг, 07 ноября 2019 08:04

В Украину надвигается холод: где ждать дождей

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В Украину надвигается холод: где ждать дождей
7 ноября в Украине похолодает, пройдут дожди. Фото: wallpapers.99px.ru

В четверг, 7 ноября, в Украине похолодает. Тепло и сухо будет только юго-восточной части.

Ночью в Карпатском регионе и Винницкой области, днем ​​в западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь. Температура ночью +4...+9°, днем ​​+9...+15°, сообщают в Укргидрометцентре.

На остальной территории без осадков. Температура ночью +8...+13°, днем ​​+15...+20°. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

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В Киеве - ночью без осадков, местами возможен туман, днем ​​небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+8°, днем ​​+10...+12°.

День 4 ноября подарил Киеву новый температурный рекорд. Воздух был теплее за последние 62 года. Самый низкий температурный показатель этого дня зафиксировали 1979 - температура упала до -12,2 градусов по Цельсию.

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07
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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