Температура воздуха превысила рекорд, державшийся 62 года

4 ноября метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд. Фото: Ольга Стенько

День 4 ноября подарил Киеву новый температурный рекорд. Воздух был теплейший за последние 62 года.

Об этом сообщили в пресс-службе метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеорологов, после полудня столбик термометра показал температуру выше +14,9 градусов Цельсия. Таким образом, показатель превысил максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957-м.

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"Учитывая высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшийся с 1996-го", - отмечают синоптики.

Самый низкий температурный показатель этого дня зафиксировали в 1979-м - температура упала до -12,2 градусов по Цельсию.

Погода с 4 ноября по всей Украине будет теплой благодаря атмосферному фронту, пришедший с юга. Такая погода сохранится в стране в течение недели. На большинстве территорий будет сухо, но местами ожидаются затяжные дожди на несколько суток.