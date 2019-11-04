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понедельник, 04 ноября 2019 07:24

Бабье лето возвращается: синоптики дали необычный прогноз

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Погода с 4 ноября по всей Украине будет теплой благодаря атмосферному фронту, который пришел с юга. Такая погода сохранится в стране в течение недели. На большинстве территорий будет сухо, но местами ожидаются затяжные дожди на несколько суток.

Температура воздуха в Украине не опустится ниже +10 градусов. Теплее всего - на Юге и Западе. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях +16...+19. В западных областях - 15-17 градусов выше нуля. На Востоке будет холоднее - 10-12 градусов тепла. В центральной Украине обещают +14...+16 градусов.

Дожди прогнозируют на Западе Украины. В Киеве 4 ноября без осадков. Температура воздуха +15...+17 градусов.

  Погода в Украине на 4 ноября
Погода в Украине на 4 ноября

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Теплый и сухой октябрь в столице ознаменовался ярким бабьим летом. Среднемесячная температура в Киеве составляла +11,1°С, что выше климатической нормы на 3,0°С. Это поставило прошлый месяц на 7-ю позицию в рейтинге самых теплых жовтнів с 1881-го.

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