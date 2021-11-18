В Украину на смену морозам придут дожди с мокрым снегом

В Украину завтра придут дожди с мокрым снегом. Фото: pixabay.com

В пятницу, 19 ноября, в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Без существенных осадков будет только в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Мокрый снег - не везде. Он будет идти в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской и в Карпатах. Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или уже вечером", - написала Диденко.

Ветер на Западе и Севере Украины завтра усилится. В ближайшую ночь морозы подвянут. Температура воздуха днем ​​прогнозируется +2…8°C.

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В Киеве пятница будет дождливая. В ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться около нуля. Днем ожидается до +5°C.

"20-21 ноября станет еще теплее на несколько градусов, однако атмосфера будет неустойчивой, воздух влажный, с осадками, ветер - порывистый. С понедельника-вторника снова похолодает, а ближе к следующим выходным - потеплеет", - добавила Диденко.

В период новогодних праздников в Украине температура воздуха может опуститься до -15°С. Снега ждать не стоит, сообщила заведующая отделом климатических исследований Вазира Мартазинова. По ее словам, конец ноября – начало декабря ознаменуется похолоданием, на территории Украины будет температура -5°С. На Новый год будет мороз.