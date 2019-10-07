В Украину идут заморозки и резкое похолодание

На западе и в центре страны дневная температура воздуха составит +8...+13 градусов. Немного теплее будет на юге Украины - +8+14 градусов тепла. На востоке столбики термометра покажут +6...+9 градусов. Ночью температура опустится до мороза -1...-3 градуса, сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве во вторник температура днем составит +7...+9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки 0...-2 градуса. Осадков в столице не предвидится.

Погода в Украине 7 октября

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В октябре Землю накроет серия магнитных бурь. Пик придется в последней декаде месяца. Так излучение ожидают 6,19 и 24-26 октября.

