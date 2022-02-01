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вторник, 01 февраля 2022 13:36

В Украину идут ночные морозы и мощные осадки

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Завтра в Украине ночью будет морозно, ожидается -4...10°C. Лишь на Юге, в Донецкой и Луганской областях будет около нуля.

В среду днем в большинстве областей предполагается от +3...-2°C, в южной части +3...7°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Со следующей недели будет царить, с незначительными колебаниями, оттепель и ночью, и днем. Такая погода плодотворна скачками атмосферного давления, гололедом, влажностью и облачностью, сидящей на голове. Поэтому выбирайте себе нужную профилактику для укрепления иммунитета, здоровья и настроения", - написала она.

Снег и мокрый снег пройдут завтра в западных областях, осадки достигнут Житомирской области. Предусматриваются мокрый снег и дожди на Востоке, юго-востоке, а также в южной части, в Кропивницком и Днепре с районами.

Днем 2 февраля большая часть Центра и Юга, кроме Запорожья, освободится от осадков. Широкая полоса "Черниговщина-Киевская-Винницкая-Одесская область и окружающие районы" попадет завтра в зону, свободную от осадков.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Со следующей недели будет царить оттепель
Со следующей недели будет царить оттепель

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В Киеве 2 февраля снега или дождя не ожидается. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -6...8°C, однако днем потеплеет до нуля.

"Прогностическая диаграмма Киевской погоды на недельную перспективу говорит, что на неделе в Киеве ночи еще поморозят, а дни будут стыдливо ютиться до нуля. Уже с новой недели, а скорее, с воскресенья, с 6 февраля, линия градусов вцепится в оттепель, как кот в размороженную говядину - будет тепло, атмосфера замурчит", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Прогностическая диаграмма киевской погоды на недельную перспективу
Прогностическая диаграмма киевской погоды на недельную перспективу

Февраль приближает украинцев к весне. В то же время в дальнейшем будет преобладать холодная погода с кратковременным скачком до умеренных морозов 4-5 февраля.

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Дата
01
февраля

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