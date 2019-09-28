В Украину идет тепло – Гидрометцентр

Самым теплым днем будет понедельник

По всей Украине в субботу, 28 сентября, ожидается довольно теплая погода, однако в ряде областей будут осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях днем синоптики обещают до +18...+22 градусов, однако с дождями. Ночью температура воздуха поднимется до +8...+12 градусов. Так, осадки прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, во Львовской, Тернопольской, Ровенской областях и на Волыни.

Кроме того, дожди сегодня пройдут в Винницкой (днем до +18 градусов), Хмельницкой (днем до +20 градусов) и Житомирской (днем до +17 градусов) областях, а также на севере – в Киевской (днем до +14 градусов) и Черниговской (днем до +18 градусов) областях, а также на северо-востоке – в Сумской области, где днем обещают +16...+18 градусов.

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Ожидается, что самым теплым днем будет понедельник, 30 сентября.