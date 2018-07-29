В Украину идет сильная жара

На большей части Украины будет сухая жаркая погода. Фото: Politica.com.ua

30 июля в Украине будет жаркая и сухая погода. Грозы ожидаются лишь в западных регионах, кратковременные дожди - на побережье Черного моря.

"Везде без существенных осадков, однако на Западе - дожди", - пишет в Facebook информирует Украинский синоптик Наталья Диденко.

В Украине 30 июля столбики термометров поднимутся до + 25...+30 градусов. Жарче будет на Юге и Востоке Украины - до +30...+32 градусов тепла.

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В Киеве понедельник - без осадков, температура воздуха прогреется до +28...+30 градусов.

По меньшей мере 118 исторических погодных рекордов зафиксировали ученые в июле. В основном речь идет о чрезвычайно высоких температурах, которые были в разных точках мира. Рекорды фиксировало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.