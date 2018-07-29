118 рекордов - ученые в шоке от погоды в июле

 
Ексклюзивы
1/5
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 3177
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
2 Просмотров: 1116
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5688
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 8982
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 3852
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 837
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1503
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1665
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15813
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4671
Фото
Все фото
16
22
10
10
10
Дома томятся - мурлыкающее менеджер и секретарь путешествуют со своим боссом
Дома томятся - мурлыкающее менеджер и секретарь путешествуют со своим боссом
Сила воображения: парень показал, как надо использовать книги
Сила воображения: парень показал, как надо использовать книги
Появились впечатляющие фото и видео &quot;Кровавой Луны&quot;
Появились впечатляющие фото и видео "Кровавой Луны"
Щенков выбросили в раскаленный от солнца мусорный бак
Щенков выбросили в раскаленный от солнца мусорный бак
Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей
Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей
Видео
Все видео
Спортсмен впервые в мире спустился с самой опасной вершины Земли
Спортсмен впервые в мире спустился с самой опасной вершины Земли
Фотограф нашел утку, которая ухаживает за 76 утятами
Фотограф нашел утку, которая ухаживает за 76 утятами
SpaceX успешно запустила Falcon 9
SpaceX успешно запустила Falcon 9
У Samsung посмеялись над iPhone X
У Samsung посмеялись над iPhone X
Турецкий военный переехал в Украину и открыл ферму
Турецкий военный переехал в Украину и открыл ферму
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
Просмотров: 180
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2277
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 540
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4833
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1062
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 1044
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
воскресенье, 29 июля 2018 14:19

118 рекордов - ученые в шоке от погоды в июле

  Комментировать
118 рекордов - ученые в шоке от погоды в июле
В июле фиксировали аномальные температуры. ФОТО: с открытых источников

По меньшей мере 118 исторических погодных рекордов зафиксировали ученые в июле. В основном речь идет о чрезвычайно высоких температурах, которые были в разных точках мира. Рекорды фиксировало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

В Японии 23 июля температура поднялась до +43. Это - самая высокая отметка в истории этой страны, пишет Голос Америки.

Подобные высокие температуры ученые наблюдали в течение месяца и в штатах США - Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.

Также рекордные температуры были зафиксированы в Европе. В обычно холодных Норвегии, Швеции и Финляндии - было до +32 градусов тепла. Такого раньше не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики сказали, когда закончатся дожди

В июле Европа и США страдали от крупных лесных пожаров, добавляют исследователи. Также во многих странах прошли аномальные ливни.

Причины такой погоды следует искать в климатических изменениях, вызванных человечеством, говорят ученые.

"Есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата повысили вероятность экстремальных ситуаций. Таких как жара и сильный дождь ", - заявил исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау.

В России на севере Красноярского края в городе Норильск 20 июля выпал мокрый снег. Местные активно публиковали в сети фото и видео явления

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «118 рекордов - ученые в шоке от погоды в июле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Бен Аффлек изменил жене с няней их детей

На целый том "Властелина колец" у издателя не хватило бумаги

Триумфальную арку строили 30 лет

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 3 Просмотров: 128366
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 7 Просмотров: 57583
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 5 Просмотров: 30815
Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн
Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн Просмотров: 21828
Каким будет курс доллара к концу года - прогноз
Каким будет курс доллара к концу года - прогноз Просмотров: 13716
Интересно
Дома томятся - мурлыкающее менеджер и секретарь путешествуют со своим боссом
Дома томятся - мурлыкающее менеджер и секретарь путешествуют со своим боссом
16
 Просмотров: 3106
Спортсмен впервые в мире спустился с самой опасной вершины Земли
Спортсмен впервые в мире спустился с самой опасной вершины Земли
 Просмотров: 1035
Сила воображения: парень показал, как надо использовать книги
Сила воображения: парень показал, как надо использовать книги
22
 Просмотров: 3006
Появились впечатляющие фото и видео "Кровавой Луны"
Появились впечатляющие фото и видео "Кровавой Луны"
10
 Просмотров: 5806
Щенков выбросили в раскаленный от солнца мусорный бак
Щенков выбросили в раскаленный от солнца мусорный бак
10
 Просмотров: 2943
Больше всего комментируют
21
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
8
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
7
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
7
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
5
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
Голосов: 2352
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua