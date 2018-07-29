118 рекордов - ученые в шоке от погоды в июле

В июле фиксировали аномальные температуры. ФОТО: с открытых источников

По меньшей мере 118 исторических погодных рекордов зафиксировали ученые в июле. В основном речь идет о чрезвычайно высоких температурах, которые были в разных точках мира. Рекорды фиксировало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

В Японии 23 июля температура поднялась до +43. Это - самая высокая отметка в истории этой страны, пишет Голос Америки.

Подобные высокие температуры ученые наблюдали в течение месяца и в штатах США - Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.

Также рекордные температуры были зафиксированы в Европе. В обычно холодных Норвегии, Швеции и Финляндии - было до +32 градусов тепла. Такого раньше не было.

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В июле Европа и США страдали от крупных лесных пожаров, добавляют исследователи. Также во многих странах прошли аномальные ливни.

Причины такой погоды следует искать в климатических изменениях, вызванных человечеством, говорят ученые.

"Есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата повысили вероятность экстремальных ситуаций. Таких как жара и сильный дождь ", - заявил исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау.

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