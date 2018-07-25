Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары

Фотограф Дэвид Чен, 42 года, из Израиля снял львиный прайд во время отдыха на деревьях в национальном парке Серенгети в Танзании.

Дэвид участвовал в сафари, когда увидел дерево со львами, пишет Daily Mail.

Фото: Daily Mail

"Большинство из них спали или просто отдыхали. Я решил сделать серию фотографий, запечатлев их в разных положениях", - сказал он. Съемка длилась три часа.

Львы, которые лазают по деревьям, живут в национальных парках Танзании, Уганды и Ботсваны.Встретить этот вид кошачьих удается очень редко, говорят журналисты с Africa Geographic.

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Вылезают львы на деревья, чтобы рассмотреться, поймать прохладный ветерок в жаркий день или спрятаться от мух цеце.

"Я делал эти снимки в полдень, в самые жаркие часы дня. Думаю, так львы спасались от жары", - объяснил фотограф.

На территории гостинично-ресторанного комплекса под Полтавой устроили частный зоопарк. Кроме лам, в нем проживают львы и медведи. Зоозащитники говорят, что животное держат в ненадлежащих условиях. На сайте отеля есть инфомация о зоопарке, но администрация рассказывает, что звери им не принадлежат.