 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3330
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1503
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2880
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 549
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6759
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 684
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3141
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3349
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
14
16
8
16
Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
&quot;У людей не паника, а просто шок&quot;: жуткие кадры последствий пожаров в Греции
"У людей не паника, а просто шок": жуткие кадры последствий пожаров в Греции
Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари
Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари
Заоблачные цены за воду и облака за окном - показали отель на вершине Монблан
Заоблачные цены за воду и облака за окном - показали отель на вершине Монблан
Мобильный сигнал только на кладбище - супруги 30 лет одиноко живут в селе
Мобильный сигнал только на кладбище - супруги 30 лет одиноко живут в селе
Видео
Все видео
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
Поезд протащил женщину по перрону
Поезд протащил женщину по перрону
Церковь звучит, как айфон - колокола заменили рингтонами
Церковь звучит, как айфон - колокола заменили рингтонами
Израиль сбил "Су-шку", которая пересекла его воздушное пространство - показали видео
Израиль сбил "Су-шку", которая пересекла его воздушное пространство - показали видео
Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых
Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4563
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 918
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4635
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3708
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27271
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2286
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 06:05

Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
7

  Комментировать

Фотограф Дэвид Чен, 42 года, из Израиля снял львиный прайд во время отдыха на деревьях в национальном парке Серенгети в Танзании.

Дэвид участвовал в сафари, когда увидел дерево со львами, пишет Daily Mail.

Фотограф снял львов во время отдыха на деревьях
Фото: Daily Mail
Фотограф снял львов во время отдыха на деревьях
Фотограф снял львов во время отдыха на деревьях
Фотограф снял львов во время отдыха на деревьях
Фотограф снял львов во время отдыха на деревьях

"Большинство из них спали или просто отдыхали. Я решил сделать серию фотографий, запечатлев их в разных положениях", - сказал он. Съемка длилась три часа.

Львы, которые лазают по деревьям, живут в национальных парках Танзании, Уганды и Ботсваны.Встретить этот вид кошачьих удается очень редко, говорят журналисты с Africa Geographic.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львы съели браконьеров

Вылезают львы на деревья, чтобы рассмотреться, поймать прохладный ветерок в жаркий день или спрятаться от мух цеце.

"Я делал эти снимки в полдень, в самые жаркие часы дня. Думаю, так львы спасались от жары", - объяснил фотограф.

На территории гостинично-ресторанного комплекса под Полтавой устроили частный зоопарк. Кроме лам, в нем проживают львы и медведи. Зоозащитники говорят, что животное держат в ненадлежащих условиях. На сайте отеля есть инфомация о зоопарке, но администрация рассказывает, что звери им не принадлежат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 252513
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 162211
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 54935
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 37165
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 22383
Больше всего комментируют
30
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
5
Германия начала строительство "Северного потока-2"
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 1425
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua