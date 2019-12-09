В Украину идет потепление

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В Украину придет необычное для этого времени тепло - температура воздуха иногда будет превышать климатическую норму, а осадков нигде, кроме Карпатского региона, не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

10 декабря в Украине без осадков, лишь на Закарпатье дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью, утром в южных, центральных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +2°до -3°С, днем ​​+2..+7°С, в Одесской и Николаевской областях +8..+13°С.

В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°С, днем ​​+4..+6°С.

11 декабря на Закарпатье и в Прикарпатье местами небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков. На юге и востоке страны ночью, утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +2°С до -3°С, днем ​​0.. +5°С, в Одесской области до +8°С.

В столице без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​+2..+4°С.

Зиму этого года прогнозируют умеренно теплой. Теплым ожидают январь.