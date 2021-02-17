В Украину идет потепление

С конца недели на большинстве территорий Украины ожидается плюсовая температура.

Морозы начнут отступать с 21 февраля, сообщает Укргидрометцентр.

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Автор: meteo.gov.ua

В этот день на западе и юге температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...5°С, а на Закарпатье +4...6°С. В центральных областях столбики термометра покажут 0...+2°С, в Полтавской и Днепропетровской области от +1...-2°С. В восточных и северных регионах от 0...-3. Ночью температура воздуха в среднем составит -4...6°С.

Снежная погода сохранится только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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Сегодня атмосферный фронт Yukon принесет в западные области Украины снег. Днем осадки могут дойти до Житомирщины, Винницкой и Киевской областей.