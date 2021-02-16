Мороз до -25°С: фронт Yukon накрывает Украину

Завтра днем столбики термометров покажут -7...9°С. Фото: pixabay.com

В среду атмосферный фронт Yukon принесет в западные области Украины снег. Днем осадки могут дойти до Житомирщины, Винницкой и Киевской областей.

На остальной территории Украины без существенных осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ветер юго-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью -12...18°С, местами -20...25°С, днем -7...14°С, в южной части, на востоке и на западе днем будет в пределах -1...5°С.

В Киеве 17 февраля есть вероятность, что западный фронт зацепит столицу небольшим снегом. На дорогах гололед. Ближайшей ночью ожидается -12...14°С, на окраинах ниже. Завтра днем столбики термометров покажут -7...9°С.

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В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.