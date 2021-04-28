В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз

28 апреля в Украине постепенно начнет теплеть.

Синоптики обещают переменную облачность. В большинстве регионов без существенных осадков, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в Украине обещают +9...13°С. На западе будет около +11°С. В северных и центральных областях - до +12°С. На юге и Закарпатье будет теплее: воздух прогреется до +17°С. В Карпатах столбики термометров покажут +4...9°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, но сохранится холод. Синоптики не обещают значительных осадков. Скорость ветра составит 3-8 м/с. Температура составит около +11...13°С.

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2 мая на западе, севере и в центре ожидаются дожди, порывистый ветер, грозы и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода. В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18°С.