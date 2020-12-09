В Украину идет потепление: синоптик удивила прогнозом

Смена воздушных масс всегда сопровождается колебаниями атмосферного давления, что может негативно сказаться на самочувствии. Фото: pixabay.com

Южная и юго-западная циклоничность наконец сдвинет мощный антициклон, который принес в Украину ветреную и морозную погоду.

10 декабря придет потепление, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0°С, на западе ожидается +2...6°С, на юге + 4...8°С, в Крыму до +12°С. Ближайшей ночью умеренные морозы, -3...9°С, еще задержатся в восточных областях, на Днепропетровщине, Полтавщине и Сумщине. На остальной территории небольшие морозы или около 0°С.

На завтра прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами юго-восточного направления. Мокрый снег и дожди наиболее вероятны в западных областях, на севере Украины, кроме Сумщины, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области и в Кропивницком с районами.

В Киеве в четверг будет сильный юго-восточный ветер. Мокрый снег и дождь в столице более вероятны во второй половине дня или под вечер. Ближайшей ночью ожидается -3...5°С, завтра днем воздух прогреется до 0°С.

Смена воздушных масс всегда сопровождается колебаниями атмосферного давления, что может негативно сказаться на самочувствии. Кроме того, увеличится облачность и усилится влажность воздуха.

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