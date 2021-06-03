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четверг, 03 июня 2021 07:30

В Украину идет потепление. Где сегодня будет до +20°С

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В Украину идет потепление. Где сегодня будет до +20°С
В Виннице в четверг будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Фото: pixabay.com

3 июня в Украине начнет теплеть. В западных и северных областях сегодня будет до +18... 20°С. Дождливо все еще будет в центральных, восточных и южных областях.

Предлагаем подробнее ознакомиться с погодой, которая сегодня ожидается в областных центрах.

В Киеве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +19°С.

Во Львове, Житомире и Хмельницком в четверг - облачно с прояснениями, тоже без осадков. Дневная температура воздуха ожидается в пределах +19°С.

В Луцке также облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +20°С.

В Ровно в четверг - переменная облачность, а днем +20°С.

В Тернополе и Черновцах 3 июня ночью будет +10...11°С, днем столбики термометров покажут +18°С, но будет пасмурно.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, днем температура составит +18°С.

В Виннице в четверг будет облачно с прояснениями, ожидается ливень, температура в пределах +10...18°С.

В Черкассах - пасмурно, днем ожидается +15°С и сильный дождь.

В Кропивницком также пасмурно, температура около +14°С, небольшой дождь.

В Полтаве сегодня пройдет ливень, температура воздуха составит +11...14°С.

В Одессе 3 июня весь день будет пасмурно, также ожидается ливень и температура не выше +16°С.

В Херсоне в четверг пройдет сильный дождь, днем будет +17°С.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, днем до +16°С и ливень.

В Запорожье также переменная облачность, но воздух днем прогреется до +18°С, пройдет дождь.

Сегодня в Сумах температура воздуха составит +10...19°С, ожидается переменная облачность, но без осадков.

В Харькове будет пасмурно, температура днем +14°С, ливень.

В Днепре - переменная облачность, температура днем +15°С, сильный дождь.

В Симферополе в четверг также пройдет сильный дождь, температура установится в пределах +10...16°С, ожидается переменная облачность.

В Краматорске будет пасмурно, прогнозируют дожди с грозами, а температура днем составит +17°С.

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16 июня ожидается значительная магнитная буря. Незначительные геомагнитные колебания в этом месяце прогнозируют также 2 и 3 июня. Не исключены они 8-9 числа. Чем старше человек, тем больше он испытывает негативное влияние геомагнитных колебаний. Врачи дали метеочувствительным людям несколько советов.

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Дата
03
июня

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