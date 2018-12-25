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вторник, 25 декабря 2018 14:42

В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды

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В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
Погода на среду, 26 декабря. Фото: Nozim

На большей части территории Украины в среду, 26 декабря, продолжится снегопад, ветер и метели.

Как отмечается, в Украину снова придет атмосферный фронт, связанный с северным циклоном. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"26 декабря в западных, северных областях, а до конца суток среды в большинстве областей Украины снова посыплет снегом, усилится ветер, будут метели. На Западе снег смешиваться с мокрым снегом и местами дождь. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный, к сильному ... Кто хочет мороза - пожалуйста. Ближайшей ночью ожидается -2 -9 градусов. Завтра днем ​​на Левобережье -1 -6 градусов, на Правобережье 0 + 3 градуса ", - пишет Диденко.

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Новый год встретим со снегом. В начале декабря холоднее всего в Карпатах. Ночью до -20 ° C. Теплее на юге - около 0 ° C.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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