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среда, 08 декабря 2021 13:40

В Украину идет кратковременное потепление: прогноз до конца недели

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Четверг в Украине будет влажным и облачным.

Сильных осадков не предвидится, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В то же время совокупность межсезонных метеоявлений, таких как гололед, гололедица, налипание мокрого снега и плотная облачность организуют общий синоптический дискомфорт.

"Не говоря уже об опасности этих явлений на дорогах, тротуарах, ветках деревьев, проводах и окружающих предметах. Будьте очень осторожными, выбирайте подходящую обувь и одежду, посоветуйте старшим временно пересидеть дома скользкую непогоду. Погода не обещает солнца и голубого неба, но начало календарной зимы частенько позволяет себе такие пакости", - говорится в сообщении.

Температура воздуха завтра ожидается разнообразной. От западных ночных -5...9°С до восточных дневных +4...9°С.

В Киеве 9 декабря местами прогнозируют небольшие осадки, дождь или мокрый снег. В зависимости от температуры воздуха, которая недалеко уйдет от нуля. На дорогах скользко, вероятен гололед, гололедица и налипание мокрого снега.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Погода не обещает солнца и голубого неба
Погода не обещает солнца и голубого неба

В течение пятницы-субботы-воскресенья потеплеет на несколько градусов, но будет усиливаться ветер. С понедельника снова похолодает.

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В Карпатах 8 декабря насыпало почти полметра снега. Видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 5-6 м/с, а температура воздуха составляет -7°С.

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Дата
08
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