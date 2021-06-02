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среда, 02 июня 2021 07:49

В Украину идет холодная погода: где пройдут ливни

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В Украину идет холодная погода: где пройдут ливни
В Николаеве сегодня будет переменная облачность, днем дождь и +19°С. Фото: pixabay.com

2 июня в западных и северных областях страны ожидается сухая погода. На Востоке, в центре и на юге все еще будут идти дожди с грозами.

Предлагаем подробнее ознакомиться с погодой, которая сегодня ожидается в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +16°С.

Во Львове в среду также будет пасмурно и без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С.

В Луцке, Харькове и Ровно будет пасмурно, температура днем ожидается в пределах +18°С.

В Тернополе 2 июня ночью будет +8°С, днем потеплеет до +15°С, но будет пасмурно.

В Хмельницком и Черновцах сегодня без осадков, но облачно и +14°С.

В Ивано-Франковске ожидается пасмурная погода, днем столбики термометров покажут +16°С.

В Виннице сегодня пройдет ливень, температура днем - +9...13°С.

В Житомире в среду будет пасмурно, температура днем составит + 15°С.

В Черкассах также пасмурно, днем будет +15°С, но сильный дождь.

В Кропивницкому пасмурная погода перейдет в ливень, температура днем будет не выше +15°С.

В Полтаве сегодня ожидается небольшой дождь, температура воздуха в пределах +12...17°С.

В Одессе 2 июня весь день будет пасмурно, ожидается сильный ливень, а температура днем составит +17°С.

В Херсоне в среду потеплеет до +19°С, пройдет небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, днем ливень и +19°С.

В Запорожье весь день пасмурно, температура днем прогнозируется +18°С, вероятность дождя.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +10...18°С, будет облачно с прояснениями, но без осадков.

В Днепре-пасмурно, температура не выше +17°С и небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет небольшой дождь, дневная температура составит +10...16°С, прогнозируется переменная облачность.

В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура днем +17°С.

Потеплеет в Украине только с пятницы. На следующей неделе прогнозируют температуру воздуха до +20...25°C.

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16 июня ожидается значительная магнитная буря. Незначительные геомагнитные колебания в этом месяце прогнозируют также 2 и 3 июня. Не исключены они 8-9 числа. Чем старше человек, тем больше он испытывает негативное влияние геомагнитных колебаний. Врачи дали метеочувствительным людям несколько советов.

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Дата
02
июня

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