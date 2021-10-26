В Украину идет антициклон Rozamunde: погода на ближайшие дни

В Украине 27 октября будет сухо и солнечно.

Антициклон Rozamunde станет завтра причиной сухой погоды практически во всей континентальной Европе, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Наконец почувствуем более теплый воздух. Ближайшей ночью еще задержатся минусы, днем будет холодновато на востоке и северо-востоке. Но все же явная тенденция к постепенному потеплению. В ночь на среду в Украине будет от +4°C до -4°C. Но в дальнейшем ночные морозы растворятся в более теплом воздухе, днем столбики термометров поползут ощутимо выше", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Rozamunde решительно будет отгонять облака атмосферным веником

Завтра днем максимальная температура воздуха составит +9...12°С, на юге - в пределах +11...14°С. На выходных также будет солнечно и тепло, +10...15°С, в западных областях до +18°С.

В Киеве 27 октября осадков не предвидится. Завтра днем +10...12°С. К концу недели в столице и ночью, и днем потеплеет на несколько градусов. В субботу-воскресенье может быть порывистый ветер.

"На выходных всегда высвобождается больше времени. Кто еще не успел, можно вакцинироваться в ближайших пунктах вакцинации", - добавила синоптик.

Автор: facebook.com/tala.didenko Завтра днем максимальная температура воздуха составит +9...12°С

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Со следующего четверга, 28 октября, будет сухо, тепло и даже солнечно. На следующих выходных, 30-31 октября, обещают роскошную погоду. Сначала западные области, а к концу недели и всю Украину окутает мягкая теплая атмосфера с температурой воздуха +12...16°С. Местами будет до +18°С.