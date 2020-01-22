В украинской Википедии больше всего читают о церкви и Зеленском

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 450
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 954
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1080
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 819
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 621
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3699
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 936
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1575
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 882
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
6
4
10
13
12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат
12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат
Украинка выставила на аукцион свою девственность
Украинка выставила на аукцион свою девственность
СБУ задержала обвиняемого по делу Гандзюк
СБУ задержала обвиняемого по делу Гандзюк
Ныряли в воду и готовили кулеш: львовские десантники праздновали Крещение
Ныряли в воду и готовили кулеш: львовские десантники праздновали Крещение
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Видео
Все видео
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
Появился первый украинский военный дрон
Появился первый украинский военный дрон
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1278
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1602
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2970
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2115
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 27
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
среда, 22 января 2020 16:06

В украинской Википедии больше всего читают о церкви и Зеленском

  Комментировать
В украинской Википедии больше всего читают о церкви и Зеленском
В церквей более миллиона просмотров. Фото: 5.ua

Пресс-служба "Викимедиа Украина" опубликовала список статей, которые были популярные в прошлом году в украинской Википедии.

В 2019 году самой популярной стала статья "Переход церковных общин в ПЦУ" - украинцы пересмотрели ее более миллиона раз, сообщили в "Киев Оперативный".

На втором по просмотрам месте - статья о Владимире Зеленском, 857 758 просмотров. На третьем - "Украина", 837122 просмотра.

Так же в десятку вошли материалы о выборах президента Украины, статьи о Тарасе Шевченко, о Петре Порошенко, материалы о Киеве, Второй мировой войне, Чернобыле и Иване Франко.

Сейчас украиноязычный раздел Википедии насчитывает более 970 тыс. статей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат

Украинская "Википедия" второй месяц подряд устанавливает рекорд посещаемости.

В ноябре месячное число просмотров страниц достигло 74,3 млн, сообщил гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич, передает detector.media.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В украинской Википедии больше всего читают о церкви и Зеленском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Кровавый День соборности во время Революции достоинства принес первые жертвы

Сегодня День соборности Украины

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 39035
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды Просмотров: 25902
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 14546
Остается только удивляться: показали странные выходки котов
Остается только удивляться: показали странные выходки котов
28
 Просмотров: 11511
Похороны накануне дня рождения: херсонцы простились с погибшей бортпроводницей
Похороны накануне дня рождения: херсонцы простились с погибшей бортпроводницей
13
 Просмотров: 11340
Общество
Призер боев без правил в свободное время грабил пенсионеров
Призер боев без правил в свободное время грабил пенсионеров Просмотров: 243
Сравнили погоду в День соборности в этом году и в 1919-м
Сравнили погоду в День соборности в этом году и в 1919-м Просмотров: 198
Иран хочет оставить у себя черные ящики сбитого самолета МАУ
Иран хочет оставить у себя черные ящики сбитого самолета МАУ 1 Просмотров: 216
12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат
12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат
3
 Просмотров: 1008
Парализованному после ДТП Владиславу Варченко на реабилитацию требуется 25 тыс.грн
Парализованному после ДТП Владиславу Варченко на реабилитацию требуется 25 тыс.грн
 Просмотров: 18
Больше всего комментируют
10
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
4
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Зеленский готовит специальное заявление
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
1
ЕСПЧ заставил Украину выплатить Нелле Штепе компенсацию
Голосов: 48351
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua