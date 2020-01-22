В украинской Википедии больше всего читают о церкви и Зеленском

В церквей более миллиона просмотров. Фото: 5.ua

Пресс-служба "Викимедиа Украина" опубликовала список статей, которые были популярные в прошлом году в украинской Википедии.

В 2019 году самой популярной стала статья "Переход церковных общин в ПЦУ" - украинцы пересмотрели ее более миллиона раз, сообщили в "Киев Оперативный".

На втором по просмотрам месте - статья о Владимире Зеленском, 857 758 просмотров. На третьем - "Украина", 837122 просмотра.

Так же в десятку вошли материалы о выборах президента Украины, статьи о Тарасе Шевченко, о Петре Порошенко, материалы о Киеве, Второй мировой войне, Чернобыле и Иване Франко.

Сейчас украиноязычный раздел Википедии насчитывает более 970 тыс. статей.

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Украинская "Википедия" второй месяц подряд устанавливает рекорд посещаемости. В ноябре месячное число просмотров страниц достигло 74,3 млн, сообщил гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич, передает detector.media.