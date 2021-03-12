В украинских гостиницах откроют первые легальные казино

В гостиницах Одессы и Львова с появятся казино. Фото: pixabay.com

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первые лицензии на открытие 2 казино во Львове и Одессе.

Соответствующие документы опубликовали на сайте комиссии.

Так компания "Премиум" получила лицензию на открытие казино в отеле Gagarinn в Одессе. Общая площадь игровых залов составит более 4 тыс. кв. м. Также лицензию получила компания "Небула Геймс". Казино откроют на втором этаже львовского отеля Grand Hotel Lviv. Однако для окончательно получения разрешения и внесения в реестр компании должны внести лицензионный платеж.

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В то же время комиссия отказала столичному игорному клубу "Лорд" в получение подобной лицензии, потому что не смогла четко определить происхождение денег уставного капитала компании. По этой же причине отказали компании "Слотс.Ю.Ей", которая хотела открыть онлайн-казино.

После легализации в Украине азартных игр в казну поступило уже 70 млн грн за разрешения на ведение такой деятельности в этом году. С начала года было выдано пять лицензий на ведение игорного бизнеса, но 130 млн гривен еще за две должны поступить в казну уже в ближайшее время. Таким образом, всего за два первых месяца легализация азартных игр принесла Украине 200 млн гривен, что значительно меньше, чем рассчитывали власти.