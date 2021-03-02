В Украине уже 5 легальных казино

В Украине регистрируют онлайн-казино. Фото: Украинская правда

После легализации в Украине азартных игр в казну поступило уже 70 млн гривен за разрешения на ведение такой деятельности в этом году.

"Мы слушали доклад руководителя игорной комиссии Ивана Рудого. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Интерфакс.

С начала года было выдано пять лицензий на ведение игорного бизнеса, но 130 млн гривен еще за две должны поступить в казну уже в ближайшее время.

Таким образом, всего за два первых месяца легализация азартных игр принесла Украине 200 млн гривен, что значительно меньше, чем рассчитывали власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год

Согласно бюджету на 2021 год, Кабмин хочет получить за работу азартных заведений в Украине 7,44 млрд гривен.