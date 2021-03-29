В Украине завершается отопительный сезон. Первым из крупных городов Украины отопление отключит Днепр.
Об этом свидетельствует проект распоряжения городского головы Бориса Филатова. Днепровское Теплоэнерго и другие организации, эксплуатирующие коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети, смогут завершить отопительный сезон уже 1 апреля.
Мэр Сум Александр Лысенко поручил сегодня проработать вопрос досрочного завершения отопительного сезона. Точная дата отключения тепла пока неизвестна.
Отопительный сезон готовятся завершить и в Кропивницком. Горсовет предварительно принял решение о досрочном отключении тепла при условии, что в течение 3 дней средняя температура будет выше +8°С. В противном случае тепло населению перестанут подавать 15 апреля.
Харьков тоже планирует завершить отопительный сезон 15 апреля. Дату могут изменить с учетом погодных условий.
Город Хуст на Закарпатье завершил подачу тепла населению уже 29 марта.
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