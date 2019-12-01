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воскресенье, 01 декабря 2019 22:52

В Украине заработали новые нормы строительства

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В Украине заработали новые нормы строительства
Заработали новые нормы строительства. Фото: РБК

Новые строительные нормы, которые начали действовать с 1 декабря, должны спасти каменные джунгли городов от нехватки садов и школ.

Ранее сад должен был быть лишь отдельным помещением, а теперь помещения могут быть на первом этаже, где обычно делают какие-то магазины или кафе, сообщает ТСН.

От детского шума жильцов дома имеет разделять технический этаж. Существует также еще одна норма - обязательная площадка с песочницами и качелями. Под это должен быть выделен участок, но, если высотки строить еще плотнее, эти площадки могут вообще на крыше.

Ресторан или парикмахерскую теперь могут сделать на любом этаже. Главное, чтобы этаж или его часть была нежилой. С отдельным входом, лестницей и лифтами.

Нельзя встраивать под одной крышей с жильем людей похоронные бюро, общественные туалеты, ремонт обуви, химчистки, лаборатории, дневные стационары, ветклиники. Словом, все, что может повредить здоровью и покою жителей.

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Одновременно является противоречие с понятием "хостел". Юридически понятия не было закреплено. "Мы не юридического правового определения. Все понимают, что такое хостел, но определения нет. Ситуация спорная. Запретили потому, почему не дали определения. Запретили и гостиницы", - отметил юрист, эксперт по градостроительному и земельному праву Юрий Брыкайло.

Новые дома должны сдаваться в эксплуатацию не ниже класса, где уровень А - наивысшая бережливость, а G - самая низкая. Поэтому покупатель вправе потребовать от застройщика энергосертификат, который это подтвердит.

Во всех новых домах, где четыре и более этажей, должен быть лифт.

Ранее сообщалось, что в Киеве появится первый тротуар с подогревом. Его строят в Соломенском районе столицы.

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