В Украине запустили "Netflix для книг"

Отныне украинская библиотека Book Box будет продавать месячные абонементы, которые откроют доступ ко всем имеющимся книгам.

Об этом на странице в Facebook рассказал Андрей Орлик, основатель библиотеки.

"Суть проста - Netflix для бумажных книг. Есть месячный абонемент, доступ к десяткам тысяч книг, которые мы бесплатно доставим. Читаете и возвращаете в удобном темпе. Одновременно можно читать 2 книги, а обменивать их - хоть каждый день", - отметил Орлик.

Автор: Facebook-страница Андрея Орлика Абонемент стоит 299 грн

Стоимость абонемента сейчас составляет 299 грн в месяц для всех читателей.

"В ассортименте все, что можно приобрести в лучших магазинах Украины. Художественная и бизнес-литература, non-fiction и детская, комиксы и поэзия. Книги по 200 грн и 1000. Украинский, английский, русский языки. Наша цель - чтобы читалось", - добавил Орлик.

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Украинский иллюстратор Юлия Осыка создала электронную книгу, которая помогает иностранцам учить украинский язык.