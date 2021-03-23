В Украине запретили ходить без масок по улицам красной зоны

22 марта Кабмин принял постановление, которым запретил ходить без масок на территориях общего пользования красных зон карантина.
Запрещено находиться на территории общего пользования "без надетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно". Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.
К территориям общего пользования относятся:
- парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи, кладбища и другие территории общего пользования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обновили распределение по карантинным зонам
Правительство также отменило обязательную самоизоляцию для украинцев, въезжающих в страну с целью вакцинироваться против Covid-19.
За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 565 732 украинца. Умер 30 431 пациент. Выздоровели 1 268 886 человек.
Комментарии