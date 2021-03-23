Кабмин отменил самоизоляцию после въезда в Украину для ряда лиц

Чтобы избежать самоизоляции или обсервации при въезде в Украину, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Фото: pixabay.com

Правительство отменило обязательную самоизоляцию для украинцев, въезжающих в страну с целью вакцинироваться против Covid-19.

Для этого необходимо предъявить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором, говорится в постановлении Кабмина от 22 марта.

"От самоизоляции освобождаются граждане Украины, готовые пройти вакцинацию на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме", - сказано в сообщении.

Сейчас, чтобы избежать самоизоляции или обсервации при въезде в Украину, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

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За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 565 732 украинца. Умер 30 431 пациент. Выздоровели 1 268 886 человек.