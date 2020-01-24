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пятница, 24 января 2020 15:29

В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать

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С 28 января популярные украинские телевизионные каналы будут платными. Изменения коснутся тех, кто смотрит телевизор через спутниковую антенну. По официальным данным, в Украине таких домов около 4,4 млн.

Gazeta.ua разобралась, почему это происходит и что делать украинцам в такой ситуации.

Автор: 20minut.ua
  С 28 января закодируют большинство украинских телеканалов
С 28 января закодируют большинство украинских телеканалов

Какие каналы закодируют

В перечень попали 24 самых популярных канала четырех украинских медиагрупп: "1+1 медиа", StarLightMedia, "Медиа Группа Украина" и "Интер Медиа Групп".

Итак, 28 января из открытого доступа на спутнике исчезнут:

- СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, "Оце" (StarLightMedia);

- "1 + 1", "2 + 2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "УНИАН ТВ", "Бигуди" ( "1 + 1 медиа");

- "Украина", НЛО TV, "Индиго TV" ( "Медиа Группа Украина");

- "Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм" (группа "Интер").

В то же время около 40 украинских каналов останутся в открытом доступе. Среди них, в частности, общественный вещатель "UA Первый", государственные каналы "Рада" и "Культура", региональные каналы, а также информационные: "Прямой", "5 канал", "Эспрессо ТВ", NewsOne, "112 канал", ZIK.

Кроме того, в свободном доступе - иностранные каналы.

"Закодировать каналы надо было еще 15 лет назад, чтобы строить цивилизованный рынок коммерческого телевидения. Теперь в Украине выключили аналоговое вещание, и телеканалам спутник как способ доставки сигнала к передатчикам просто не нужен. Поэтому они выключают свой, провайдеры перекупают их каналы, поднимают на спутник и перепродают абонентам. До этого телеканалы финансировались за счет владельцев и рекламы, теперь у них появится дополнительный заработок на развитие сугубо украинского контента", - говорит медиаэксперт Александр Глущенко .

Автор: detector.media
  Есть вероятность, что украинцы чаще будут смотреть российские каналы
Есть вероятность, что украинцы чаще будут смотреть российские каналы

Риски кодирования

Если пользователи останутся со старыми настройками, то, кроме украинских информационных и общественных каналов, они будут смотреть российские пропагандистские и несколько развлекательных.

"Это, безусловно, навредит Украине. Таким решением ограничивают украинское телевещание и дают широкие возможности российскому. Будут те, кто не захочет платить за наши, ведь во многих селах есть спутниковые тарелки, которые берут все их каналы. Российское телевидение, конечно, будет иметь влияние на украинцев, но незначительное. После 2014 года у многих уже сформировалась позиция, которая не изменится. Процент пророссийских украинцев уменьшился в разы. Украине не нужно блокировать или еще как-то ограничивать каналы РФ. Должны совершенствовать наш контент, делать его качественным", - говорит политолог Андрей Золотарев.

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Однако кодирование каналов на спутнике будет побуждать украинцев переходить в легальное поле и платить за услуги. У абонентов провайдеров будет возможность получить более качественный контент. Например, основные каналы в 2020 году запускают свои HD-версии.

Как восстановить сигнал

Чтобы владельцы спутниковых антенн смогли дальше смотреть все украинские каналы, должны купить специальный тюнер со встроенной системой кодирования Verimatrix. Он стоит от тысячи гривен. На нем должна быть обязательная маркировка УТБ (Украинское телевидение). После этого нужно подключиться к официальным посредникам - XtraTV или Viasat. Выбрать удобный абонентский пакет. Например, XtraTV имеет 7 пакетов. Самый дешевый - 55 грн/мес., самый дорогой - 189 грн/мес. В то же время Viasat предлагает 5 тарифных пакетов, стоимость которых колеблется от 69 до 249 грн/мес.

"Люди не готовы платить, потому что не понимают, за что именно. Все время большинство получали услугу бесплатно, а теперь кто-то требует денег. Конечно будет массовое возмущение, критика. Горожане легче воспринимают такие вещи, потому что привыкли к платным услугам, но в селах наоборот" , - говорит Глущенко.

Автор: antennka.dp.ua
  На новом тюнере должно быть обязательной маркировке УТБ
На новом тюнере должно быть обязательной маркировке УТБ

Что известно о провайдерах

Viasat ранее был подразделением шведского телевизионного спутникового провайдера. Сейчас принадлежит Александру Ткаченко, нынешнему депутату парламента от партии "Слуга народа" и президенту "1+1 медиа".

Xtra TV - международный бренд платного цифрового спутникового телевидения, который стартовал в сентябре 2011 года. Принадлежит компании "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова.

Один из руководителей "1 + 1 медиа" Ярослав Пахольчук считает, что после кодирования сигналов спутников объем отчислений операторам Viasat и XtraTV увеличится примерно втрое - с 750 млн грн в 2018 году до 2,42 млрд грн до конца 2020 года.

Из этой суммы около 1,59 млрд грн распределят между собой медиагруппы.

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Автор: 24tv.ua
  Спутниковое телевидение смотрит треть украинцев
Спутниковое телевидение смотрит треть украинцев

Какие есть альтернативы

Одна из альтернатив - смотреть через спутник те каналы, которые останутся в открытом доступе.

Можно присоединиться к кабельному телевидению. Сегодня крупнейшими провайдерами являются компании "Триолан" и "Ланет". Через переформатирования медиарынка в новом году они повысили цену на свои услуги. Стоимость месячного пакета в "Триолан" выросла с 70 грн до 96 грн. В "Ланет" самый дешевый пакет стоит 59 грн/мес., хотя в компании предупредили о росте тарифа до 90 грн.

Другой выход - смотреть программы через интернет. В наше время почти все телеканалы ведут живую трансляцию на своих сайтах. Кроме того, интернет-провайдеры предоставляют отдельную услугу просмотра телевидения.

Также можно установить цифровое телевидение Т2, на котором все каналы в открытом доступе. Особенно это подойдет людям из сел, если имеют соответствующее покрытие.

Но в таком случае стоит купить эфирную антенну и цифровой приемник Т2 или телевизор, в который он уже встроен.

"Это все варианты, как смотреть телевидение. То, что есть вероятность сломать кодирование, - это миф. Это экономически не выгодно. Группа хакеров будет полгода над этим работать, но монетизировать не сможет. Потому что какой может быть заработок, когда официальные услуги провайдеров стоят 1-2 доллара. Кроме того, это невозможно сделать технически. Сломать систему кодирования можно, если ее разработчик выложит в свободный доступ всю документацию, связанную с этим", - объясняет Александр Глущенко.

16 января 2020 года вступили в силу нормы статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой Украины 25 апреля 2019 года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С сегодняшнего дня вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

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