В Украине заканчиваются тесты на коронавирус

Лабораторные центры МОЗ Украины обеспечены тестами для диагностики Covid-19 на 1,5 месяца.
"Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантированно. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в Чернигове, передает Укринформ.
Для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства из государственного "ковидного фонда". Закупки проходят в зависимости от темпов использования и потребности.
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В Харькове и Одессе высокое количество подозрений. Поэтому за день там используют больше тестов.
"Государство закупало, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов.
Первыми будущую вакцину от Covid-19 получат люди из группы риска, медики и педагоги. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Чернигов.
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