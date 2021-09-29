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среда, 29 сентября 2021 11:02

В Украине заканчивается срок годности Covid-вакцин

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В Украине заканчивается срок годности Covid-вакцин
В Украине более 35,6 тыс. Доз вакцин, срок годности которых заканчивается 30 сентября Фото: Янош Немеш, УНИАН

В Украине сейчас в наличии 11 457 084 доз Covid-вакцин разных производителей. Из них в 35 676 доз срок годности истекает 30 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, пишет "Интерфакс-Украина".

30 сентября срок годности истекает, в частности, у 1640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз Pfizer. До 31 октября пригодны 1 604 591 доза вакцины AstraZeneca и 5772 Pfizer. До 30 ноября - 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2862 доз Pfizer.

Также есть вакцины, срок годности которых не заканчивается в сентябре-октябре текущего года. 2862 дозы вакцины Pfizer будут пригодными до 30 ноября, 767 722 дозы - до 31 декабря, 877 296 доз - до 31 января 2022 года.

Вакцины CoronaVac пригодны до 15 июня в 2022-го - 159 600 доз. Еще 8 838 606 доз пригодны до апреля-августа 2023 года.

В Минздраве отметили, что принимаются все меры для рационального использовать вакцин.

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"Это касается принятия решения о ввозе вакцины на территорию Украины в соответствии с темпами вакцинации, наличием этих препаратов и сроков их годности. Также для предотвращения порчи первой используется вакцина с коротким промежутком до срока годности", - отметили в ведомстве.

Также ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией - четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.

В Украине действует система фармакологического надзора.

"Человек, который приходит на вакцинацию, не получит прививку вакциной с нарушенными сроками или условиями хранения", - подчеркнули в Минздраве.

Всего в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки. В будние дни вакциной Pfizer делают в среднем 60-80 тыс. прививок, вакциной AstraZeneca - примерно 25 тыс. прививок.

Сейчас наблюдается наращивание темпов вакцинации. В Минздраве это объясняют переходом Украины в желтую зону карантина. С тех пор количество введения первых доз Covid-вакцин выросло почти на 25%.

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Дата
29
сентября

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