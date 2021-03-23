Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,5 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333.

Заболели 11 476 украинцев. Из них детей - 606, медработников - 357. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 565 732 украинца. Умерли - 30 431 пациент. Выздоровели - 1 268 886, за последние сутки - 8044.Такие данные по состоянию на утро 23 марта сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1122), Киеве (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1050 случаев;

Винницкая область - 716 случаев;

Волынская область - 225 случаев;

Днепропетровская область - 604 случая;

Донецкая область - 270 случаев;

Житомирская область - 186 случаев;

Закарпатская - 428 случаев;

Запорожская область - 340 случаев;

Ивано-Франковская область - 351 случай;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 57 случаев;

Луганская область - 147 случаев;

Львовская область - 995 случаев;

Николаевская область - 429 случаев;

Одесская область - 1122 случая;

Полтавская область - 697 случаев;

Ровенская область - 376 случаев;

Сумская область - 192 случая;

Тернопольская область - 430 случаев;

Харьковская область - 843 случая;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 376 случаев;

Черкасская область - 277 случаев;

Черновицкая область - 579 случаев;

Черниговская область - 28 случаев.

Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.