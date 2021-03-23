За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333.
Заболели 11 476 украинцев. Из них детей - 606, медработников - 357. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 565 732 украинца. Умерли - 30 431 пациент. Выздоровели - 1 268 886, за последние сутки - 8044.Такие данные по состоянию на утро 23 марта сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1122), Киеве (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 1050 случаев;
Винницкая область - 716 случаев;
Волынская область - 225 случаев;
Днепропетровская область - 604 случая;
Донецкая область - 270 случаев;
Житомирская область - 186 случаев;
Закарпатская - 428 случаев;
Запорожская область - 340 случаев;
Ивано-Франковская область - 351 случай;
Киевская область - 727 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
Луганская область - 147 случаев;
Львовская область - 995 случаев;
Николаевская область - 429 случаев;
Одесская область - 1122 случая;
Полтавская область - 697 случаев;
Ровенская область - 376 случаев;
Сумская область - 192 случая;
Тернопольская область - 430 случаев;
Харьковская область - 843 случая;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 376 случаев;
Черкасская область - 277 случаев;
Черновицкая область - 579 случаев;
Черниговская область - 28 случаев.
Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.
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