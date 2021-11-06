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суббота, 06 ноября 2021 09:38

В Украине зафиксировали антирекорд смертности от Covid-19

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В Украине зафиксировали антирекорд смертности от Covid-19
За сутки коронавирусом заболели более 25 тыс. украинцев. Фото: УП

За сутки 5 ноября в Украине было обнаружили 25 063 новых случаев Covid-19.

Умерли 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

До этого наибольшее количество смертей за сутки зарегистрировали 25 октября – тогда умерли 734 больных.

Больше всего умерших за сутки в Херсонской области – 144. Также высокие цифры в Днепропетровской области – 89 умерших. В Киевской области зафиксировали 50 смертей, в Киеве – 41.

Среди новых больных – 1541 детей и 398 медработников. Госпитализировали за сутки 5 057 человек, выздоровели - 11 817 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили на Днепропетровщине (2 616) и Одесщине (2 177).

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Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 058 014 случаев коронавируса, умерли 71 635 больных, выздоровели – 2 504 236 человек; провели ПЦР-тестирование – 14 801 967.

5 ноября в Украине вакцинировали 278 917 человек. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека.

С начала вакцинальной кампании привили 11 269 341 человека, из них получил одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности с 24 февраля провели 19 127 846 прививок.

4 ноября в Украине зафиксировали 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 696 человек.

Рекордное количество с начала пандемии зафиксировали 3 ноября – тогда обнаружили 27 377 случаев.

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Дата
06
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