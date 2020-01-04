В Украине вырос размер алиментов: подробности

Вместе с прожиточным минимумом в Украине вырос размер алиментов. Фото: Ukrlib

В Украине в связи с увеличением прожиточного минимума вырос размер алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

"Обращаем внимание, что с 1 января 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн", - сказано в сообщении.

Минимальный гарантированный размер алиментов составит: для детей до 6 лет - 889,5 грн; для детей от 6 до 18 лет - 1109 грн.

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"Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста. Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста", - добавили в министерстве.

В 2019-м с должников по уплате алиментов взыскали 6,5 млрд грн. Это удалось благодаря новому механизму взыскания алиментов.