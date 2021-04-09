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пятница, 09 апреля 2021 19:50

В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу
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На Львовщине впервые в Украине пациентку в больницу доставили вертолетом.

Время полета - 1 час 15 мин. То самое расстояние дорогой в 170 км преодолевается за 3,5 ч. Об этом сообщает председатель львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

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В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу. Фото: Facebook
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу. Фото: Facebook
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу. Фото: Facebook

"Выполнили первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине. 78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из г. Турка в инсультный центр г. Львов", - отметил Козицкий.

Американцу сделали первую в мире успешную трансплантацию лица и двойную пересадку рук от одного и того же донора. Операция длилась 23 часов.

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