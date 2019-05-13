В Украине впервые будут судить за "пиратство" в кинотеатре

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Фото: Сinemaplex

В Украине впервые в суд направили уголовное дело за скрытую видеозапись фильма в кинотеатре.

Судить будут парня, который снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба Нацполиции.

"Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сейчас жителю города Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы", - отметил Демедюк.

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Следователи направили в суд уголовное производство на двух молодых людей, которые в Белой Церкви, во время встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями, бросали дымовые шашки в людей.