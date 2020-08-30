В Украине в первый день осени ожидается жаркая погода

В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков. Фото: Pixabay

В Украине 1 сентября во западных и северных областях ожидается жара до 25-31 °.

Как отметили в Укргидрометцентре, в ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков; только: в понедельник - в карпатском регионе, во вторник - в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Ветер преимущественно южный, умеренный.

"Температура ночью 12-18 °, днем ​​29-35 ° 1 сентября в западных и северных областях жара ослабеет до 25-31 °, на крайнем западе до 22-27 °", - говорится в сообщении.

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В последние августовские выходные в Украине будет жаркая и солнечная погода. Температура поднимется выше +30 градусов днем.