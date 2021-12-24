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пятница, 24 декабря 2021 09:20

В Украине в 2022 году будет 107 выходных – назвали даты

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В Украине в 2022 году будет 107 выходных – назвали даты
Инфографика выходных дней в Украине / "Слово и дело"

Правительство утвердило план переноса рабочих дней в 2022 году. В следующем году предстоит отработать две субботы.

Больше выходных в 2022 году приходится на январь – 12. Об этом сообщает кабинет министров.

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В январе украинцев ждет 12 выходных. Поскольку Новый год выпадает на субботу, выходной переносится в понедельник, 3 января. В пятницу, 7 января, будет выходной на Рождество.

В феврале будет восемь выходных. В то же время, государственных или религиозных праздников с дополнительными выходными нет.

В марте будет четыре выходных подряд – с 5 по 8 марта, с субботы по вторник. Зато 12 марта будет рабочая суббота. В этом месяце будет девять выходных.

В апреле у украинцев будет десять выходных. Один из них – понедельник, 25 апреля, который перенесли с 24 апреля, когда приходится Пасха.

В мае будет 11 выходных, два из которых будут в понедельники 2 и 9 мая.

В июне у украинцев тоже будет 11 выходных. Дополнительные выходные будут на Троицу, перенесли в понедельник, 13 июня, и День Конституции, в понедельник 27 июня и вторник 28 июня. В то же время 2 июля будет рабочая суббота вместо 27 июня. В общем, в июле будет девять выходных.

Так же девять выходных будет в августе. День и выходной выпадает на среду 24 августа.

В сентябре будет восемь выходных, никаких государственных праздников не будет.

В октябре – 11 выходных, с дополнительным выходным в пятницу, 14 октября, в День защитника Украины.

В ноябре восемь выходных, государственных праздников тоже нет.

В декабре украинцы будут отдыхать десять дней. Дополнительный выходной будет в понедельник, 26 декабря, который будет перенесен с 25 декабря, когда в мире отмечают Рождество по Григорианскому календарю.

Всего в течение 2022 года украинцы будут отдыхать 107 дней по сравнению со 115 днями в 2021 году.

В Италии на фоне рекордного показателя заболеваемости коронавирусом правительство запретило все публичные празднования Нового года.

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